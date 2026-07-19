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Slovenački arbitar Slavko Vinčić sudiće finalnu utakmicu između Španije i Argentine na Svetskom prvenstvu.

Slavko Vinčić rođen je 25. novembra 1979. godine u Mariboru, gde je odrastao i školovao se.

Probleme na terenu ne rešava kartonima - Slavko Vinčić Foto: Ulrik Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vaspitan u duhu svojih korena

Manje je poznato da je Slavko Vinčić srpskog porekla, odnosno da su njegovi roditelji u Sloveniju došli kao radnici, u vreme bivše SFR Jugoslavije. Vinčići su u Maribor došli iz Bosne i Hercegovine, tačnije iz okoline Gornjeg Vakufa, mesto Uskoplja. Prezime Vinčić je na tim prostorima tradicionalno srpsko pravoslavno prezime.

Slavkovi otac i majka su se doselili u Maribor pre njegovog rođenja, gde su se zaposlili i osnovali dom. Slavko je odgajan u duhu poštovanja svojih korena, ali je uvek isticao zahvalnost Sloveniji koja mu je pružila sve uslove za vrhunsku sportsku i poslovnu karijeru. Ne treba zaboraviti da je Slavko Vinčić pored toga što je uspešan sudija sa FIFA licencom, jednako tako ostvaren i kao diplomirani inženjer telekomunikacija i vlasnik privatne firme.

1/5 Vidi galeriju Čuveni fudbalski sudija iz Slovenije - Slavko Vinčić Foto: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia, Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Sudio velike utakmice

Zbog svog porekla i činjenice da tečno govori slovenački i srpski jezik, Vinčić je uvek bio rado viđen gost i sudija na utakmicama širom bivše Jugoslavije, a u sudijskim krugovima važi za čoveka koji izuzetno dobro razume mentalitet fudbalera sa Balkana, što mu je mnogo puta pomoglo da autoritetom reši napete situacije na terenu.

U istoriju evropskog fudbala ušao je kao čovek koji je sudio neka od najvažnijih i najskupljih finala u novijoj istoriji. Vodio je finale Lige Evrope 2022. godine između Ajntrahta i Rendžersa (5:4, penalima). Doživeo je krunu karijere kada je delegiran da sudi finale Lige šampiona 2024. godine na Vembliju između Real Madrida i Borusije Dortmund (2:0).

Ne voli pridike i prigovore - Slavko Vinčić Foto: Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia

Odnos sa Čeferinom

Bio je glavni sudija i u polufinalu EURO 2024. između Španije i Francuske (2:1). Zanimljivo je da važi za sudiju koji izuzetno retko pokazuje crvene kartone, radije birajući autoritet i razgovor sa igračima na njihovom jeziku.

S obzirom na to da je predsednik UEFA Aleksandar Čeferin takođe Slovenac, u evropskim medijima, naročito španskim i engleskim često su se mogle čuti zlonamerne teorije zavere da Vinčić dobija velike utakmice "preko veze".

Međutim, istina je da Čeferin i Vinčić imaju isključivo profesionalan odnos. Vinčić je svoj proboj do elitne grupe sudija započeo mnogo pre nego što je Čeferin seo na čelo UEFA-e, učeći zanat kao dugogodišnji pomoćnik legendarnog slovenačkog sudije Damira Skomine.

Aleksandar Čeferin u društvu predsednika FSS Dragana Džajića Foto: Fss

Voli prirodu i planinu

Kada želi da pobegne od stresa koji nosi deljenje pravde pred 80.000 ljudi na stadionima, Vinčić se okreće ekstremnijim vidovima odmora. Strastveni je planinar i koristi svaki slobodan vikend da osvaja planinske vrhove u Sloveniji i regionu. Ističe da mu to pomaže i da održi vrhunsku fizičku spremu, jer sudije na utakmici pretrče preko 11 kilometara.

Vinčić uživa u porodičnom miru, a intimu sa supurom i naslednicima čuva od javnosti. Otac je dvoje dece i u Mariboru vodi prilično povučen život, daleko od klubova i javnih događaja. Najveći luksuz mu je, kako kaže, da posle naporne evroligaške nedelje sedne sa prijateljima iz detinjstva i odigra partiju basketa ili opuštenog fudbala.