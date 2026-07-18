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Zvanične ulaznice za finale koje će u nedelju biti odigrano na stadionu MetLajf u Nju Džerziju rasprodate su na zvaničnom sajtu Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), ali se karte i dalje mogu kupiti putem platformi za preprodaju, prenosi RTVE.

Na jednoj od najvećih američkih platformi za preprodaju ulaznica, StubHub, najjeftinije karte u petak su se prodavale za oko 7.125 evra, dok je za mesta uz teren bilo potrebno izdvojiti i do 83.639 evra.

Prema podacima platforme TickPick, koje prenosi magazin Forbs, prosečna cena ulaznice za finale Svetskog prvenstva 2026. godine iznosi oko 9.900 evra. Time je finale Mundijala nadmašilo i najskuplje sportske događaje u Sjedinjenim Američkim Državama.

Poređenja radi, prosečna cena ulaznice za ovogodišnji Superboul iznosila je oko 8.225 evra, dok su karte za finale NBA lige u proseku koštale oko 5.513 evra.

60. Superboul Foto: DAVID TULIS / UPI / Profimedia

Ovako visoke cene izazvale su nezadovoljstvo među navijačima, ali i kritike pojedinih sportskih funkcionera. Predsednik Fudbalskog saveza Španije Rafael Luson ocenio je da je FIFA otišla predaleko sa politikom određivanja cena i poručio da takva praksa nije prihvatljiva.

Sličan stav izneo je i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, koji je u intervjuu za Njujork post rekao da bi voleo da prisustvuje finalu, ali da po tim cenama ne bi kupio ulaznicu.

„Naravno da bih voleo da idem, ali iskreno, ne bih platio toliko“, rekao je Tramp.

Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

FIFA je za ovo Svetsko prvenstvo prvi put uvela sistem dinamičkog određivanja cena ulaznica, po kojem njihova vrednost raste u skladu sa potražnjom, slično modelu koji se primenjuje za velike muzičke koncerte.

Za razliku od Mundijala u Kataru 2022. godine, kada je najskuplja karta za finale koštala 1.600 dolara, ovog puta nije postavljena gornja granica cena, niti je ograničena preprodaja ulaznica.

Osim same karte, navijači koji planiraju put u Nju Džerzi moraju da računaju i na značajne dodatne troškove. Povratna avionska karta iz Madrida do Njujorka košta najmanje oko 1.200 evra, smeštaj u hotelu počinje od oko 600 evra po noćenju, a dodatni izdaci za prevoz do stadiona dodatno uvećavaju ukupnu cenu odlaska na finale.

1/7 Vidi galeriju Mundijal 2026 Foto: Herrmann Agenturfotografie / Alamy / Profimedia