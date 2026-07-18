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Dan uoči velikog meča selektor Argentine Lionel Skaloni govorio je na konferenciji za medije.

1/6 Vidi galeriju Argentina - Engleska, više od igre Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Skaloni je istakao da ga kod Španije brine praktično sve, ali je uz dozu humora pokušao da spusti tenziju.

"Kod Španije me brine sve. Pokušaćemo da autobus ne izađe iz hotela", našalio se selektor Argentine, a zatim ozbiljno dodao da je reč o jednoj od najboljih reprezentacija na svetu.

Skaloni je otkrio da je njegov tim još od decembra pripremao mogući duel sa Španijom.

"Analizirali smo Španiju kao mogućeg rivala još od decembra. Ne više nego bilo koju drugu reprezentaciju, ali smo proučili sve moguće scenarije. Znamo kako igraju. Pokušaćemo da nametnemo naš stil i napadnemo ih u segmentima u kojima mogu da imaju problema", rekao je argentinski stručnjak.

Prema njegovim rečima, Argentina i Španija imaju sličan stil igre

"Obrasci igre obe reprezentacije su veoma slični. Postoje razlike, ali obe ekipe žele da kontrolišu loptu. Nadam se da ćemo u finalu gledati odličan fudbal", istakao je Skaloni.

Selektor "gaučosa" imao je samo reči hvale za selektora Španije Luisa de la Fuentea.

"Veoma ga cenim. Španija pod njegovim vođstvom prolazi kroz odličan period i iskreno mi je drago zbog toga", rekao je Skaloni.

Posebno je pohvalio i najveću mladu zvezdu španskog fudbala Lamina Jamala.

"Lamin Jamal je bogatstvo svetskog fudbala. On je fantastičan igrač", poručio je selektor Argentine.

Govoreći o samom finalu, Skaloni je naglasio da ne želi da njegovi igrači osećaju dodatni pritisak zbog važnosti utakmice.

"Ovo jeste finale Svetskog prvenstva, ali na kraju je to i dalje fudbalska utakmica. Moramo da pružimo najbolju verziju sebe kako bismo pobedili. Ako stalno razmišljate da je finale Mundijala, lako možete da izgubite fokus", objasnio je.

Meč za titulu šampiona sveta igra se u nedelju od 21.00 u Njujorku.