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"Biće to fantastičan spektakl. Reč je o dva vrhunska tima sa mnogo sličnosti. Oba tima će pokušati da nametnu igru koja im odgovara, ali će to biti meč u kojem će presuditi talenat. Sudije su tu da upotpune spektakl, a mi smo tu da im pomognemo", naveo je De la Fuente, a prenela španska Marka.

1/15 Vidi galeriju Francuska - Španija, polufinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, Nafis Sirazetdinov / Sputnik / Profimedia

Reprezentacija Španije će u nedelju od 21 čas u Ist Raderfordu igrati protiv selekcije Argentine, u finalu Svetskog prvenstva.

"Samo učešće u finalu je privilegija. Odmah bih prihvatio da svake godine stignem do finala Svetskog prvenstva i izgubim ga. Želimo da se borimo za pobedu. Uživaćemo u ovom trenutku. Oni su sjajan rival sa impresivnim rezultatima", rekao je De la Fuente.

De la Fuente je naveo da izrazito poštuje reprezentaciju Argentine i njenog selektora Lionela Skalonija.

"Skaloni i ja se slažemo oko mnogih koncepata. U tom pogledu imamo mnogo toga zajedničkog. U takvoj izjednačenosti, moramo pokušati da pobedimo zahvaljujući detaljima i da nametnemo svoju igru. Kada dođe trenutak da trpimo pritisak, trpećemo", kazao je selektor reprezentacije Španije.

De la Fuente je rekao i da će svaki igrač u njegovoj ekipi, uključujući i Lamina Jamala, biti spreman za utakmicu protiv Argentine.

Reprezentaciji Španije će ovo biti drugi nastup u finalu Svetskog prvenstva, nakon što je na Mundijalu 2010. godine, pobedom nad Holandijom, osvojila titulu prvaka sveta.