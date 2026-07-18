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1/15 Vidi galeriju Francuska - Španija, polufinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, Nafis Sirazetdinov / Sputnik / Profimedia

Sastaju se dve reprezentacije koje su obeležile svetski fudbal u poslednjih nekoliko godina.

Argentina je aktuelni šampion sveta i dvostruki uzastopni prvak Južne Amerike.

Argentina je takođe osvojila i "Finalisimu" pobedom protiv Italije od 3:0, 2022 godine.

Španija je aktuelni prvak evrope i vicešampion u Ligi nacija gde je poražena od Portugala u finalu nakon jedanaesteraca. Španija je prethodno 2023 godine osvojila ovo takmičenje.

Ono je što posebno interesantno da ove dve reprezentacije nisu odigrale zvanični meč punih 60 godina.

Poslednji i jedini put sastali su se na Svetskom prvenstvu u Engleskoj 1966. Argentina je tada na stadionu Vila Park u Birmingemu slavila rezultatom 2:1, golovima Luisa Artimea, dok je jedini strelac za Španiju bio Piri.

Preostalih 13 mečeva ova dva fudbalska giganta bila su isključivo prijateljska..

Bilans je potpuno izjednačen. Šest pobeda Španije, šest pobeda Argentine i dva nerešena rezultata.

Ovo će biti istorijsko finale i po činjenici da će se prviput u istoriji u finalu Mundijala sastati šampion Evrope protiv prvaka Južne Amerike.

Dodatnu draž ovom duelu daje činjenice da su ove dve selekcije trebalo da se sastanu u martu u Kataru u tzv. "Finalisimi", ali je meč otkazan zbog ratnih dešavanja na Bliskom istoku.

Spektakl u Njujorku na programu je u nedelju od 21 čas.