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U petak je Ekip objavio informaciju da je vihorni napadač otkrio svojim francuskim saigračima nameru da ode u Real Madrid čija je najveća želja u ovom trenutku.

1/6 Vidi galeriju Majkl Olise Foto: SARAH YENESEL/EPA, Petr David Josek/AP

Ipak, Bajern je taj koji se najviše pita jer je igrač vezan ugovorom do 2029. godine i nemaju nameru da ga prodaju osim ukoliko sam fudbaler ne izrazi želju da ode. Tokom današnjeg dana, Bild je potvrdio informaciju francuskih kolega, ali uz napomenu da Olise ovog leta ne mora nužno i da završi u Madridu.

Bajern je prvo spreman da razgovara s njim i ponudi mu produžetak saradnje uz platu od čak 25.000.000 evra bruto što bi ga učinilo jednim od plaćenijih igrača u Evropi. Veruje se da sam fudbaler neće pokazati veliku neposlušnost, te odbiti da trenira i igra utakmice ukoliko klub spusti rampu na transfer i dodaje se da je generalno srećan u Bajernu.

"Lično, mogu da razumem želju da igraš za Real Madrid. Svaki fudbaler želi da igra za Real u nekom trenutku. Ali Bajern neće započinjati bilo kakve razgovore. Oni se smeju na naslove. Procenjujem da je mogućnost da Olise igra za Real sledeće godine praktično nula. Mislim da će Bajern produžiti njegov ugovor i podići mu platu", kazao je Lotar Mateus za Bild.

Takođe, Real ne želi da ruši pozitivne odnose sa Bajernom tako što će napraviti transfer sagu, pa su svi izgledi da do transfera neće doći.

Kurir sport / Sportske. net