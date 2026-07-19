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Finale Svetskog prvenstva 2026 donosi sudar dve velesile – Španije i Argentine, koje će na stadionu MetLajf u Nju Džerziju igrati za najvredniji trofej u svetu fudbala.

Jedni žele novu krunu i potvrdu dominacije moderne fudbalske škole, dok drugi sanjaju još jedno veliko slavlje i nastavak zlatne ere.

Mundijal 2026 Foto: Noah SEELAM / AFP / Profimedia

Argentina u finale ulazi sa iskustvom aktuelnog šampiona sveta, dok Španija želi da još jednom pokaže zbog čega se smatra jednom od najtalentovanijih reprezentacija današnjice.

Posebnu pažnju privlači i činjenica da će ljubitelji fudbala širom sveta pratiti duel prepun zvezda, a očekuje se spektakl dostojan završnice najvećeg sportskog događaja.

Navijači u Srbiji moći će direktan prenos finala da prate na kanalima RTS-a i TV Arena Sport, koji emituju utakmice Svetskog prvenstva 2026. godine. Tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.

Finale je na programu u nedelju, a lopta kreće sa centra od 21.00 čas po srednjoevropskom vremenu.

Ko će podići pehar i upisati se u istoriju – Španija ili Argentina? Odgovor ćemo dobiti posle 90 minuta (ili više) najveće fudbalske predstave.

1/7 Vidi galeriju Mundijal 2026 Foto: Herrmann Agenturfotografie / Alamy / Profimedia

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