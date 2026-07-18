Trening fudbalske reprezentacije Španije pred nedeljno finale Svetskog prvenstva protiv Argentine prekinut je zbog oluja i grmljavine, saopštio je taj tim.
MUNDIJAL 2026
POTPUNI HAOS U NJUJORKU PRED VELIKO FINALE: Trening Španije prekinut - evo i zbog čega!
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Igrači su se preselili u zatvoreni prostor kako bi odradili trening zagrevanja. Za sada nema naznaka da li će tim pokušati da se vrati napolje kako bi odradio pun trening.
Francuska - Španija, polufinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, Nafis Sirazetdinov / Sputnik / Profimedia
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Guvernerka Nju Džerzija Majki Šeril upozorila je danas stanovnike da se širom države očekuju jake oluje, sa mogućnošću razornih vetrova, tornada, bujičnih poplava i grada.
Argentina se takođe nalazi u istoj oblasti uoči sutrašnjeg finala. Fudbalska reprezentacija Argentine će igrati za svoju drugu uzastopnu titulu prvaka sveta, a četvrtu ukupno.
Španija je jedninu svetsku titulu osvojila 2010. godine.
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