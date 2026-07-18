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Organizator Svetskog prvenstva u fudbalu suočio se sa velikim problemima uoči finala.

Reprezentacija Španije je već otkazala poslednji trening, koji je bio zakazan na stadionu gde se igra finale, a potom je isto uradila i selekcija Argentine.

1/8 Vidi galeriju Lionel Mesi na meču Engleska - Argentina Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Finale se igra u nedelju od 21 čas po srpskom vremenu na stadionu u Nju Džersiju. Naravno, pod uslovom da to područje zaobiđe nevreme praćeno grmljavinom koje danas ometa finaliste da odrade poslednji trening.

Španija je čekala 45 minuta na svoj trening, ali kako se zbog protokola o postupanju tokom nevremena sa grmljavinom, uslovi nisu stekli, morala je da otkaže trening.

Potom je na red došla Argentina, ali Lionelu Mesiju i društvu nisu dali da izađe na teren. Argentina je zbog toga rešila da trening odradi u teretani.

Argentina se pred finale suočila sa nizom nepredviđenih problema. Prvo je let ekipe iz Majamija u Nju Džersi zbog nevremena trajao mnogo duže od predviđenog, a zatim je u petak skraćen trening ekipe zbog konferencije za medije.

"Nismo imali mnogo vremena za trening jer smo stigli kasno u četvrtak, tek u 23 časa. Trening smo morali da skratimo kako bismo stigli na konferenciju za medije. Zato će nam subotnji trening biti ključan, da vidim kako su igrači i porazgovaram s njima. U teoriji, svi su spremni", rekao je selektor Lionel Skaloni.

Ispostavilo se, međutim, da ni trening u subotu nisu imali.