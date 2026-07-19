TRAMPE, POMAGAJ: Šampionu sveta zabranjen ulaz u Ameriku, on zatražio pomoć od predsednika SAD kako bi gledao finale Mundijala
Nekadašnji španski fudbaler Đoan Kapdevila zatražio je danas pomoć od predsednika SAD Donada Trampa nakon što mu je odbijena dozvola za putovanje u Sjedinjene Američke Države pred finale Svetskog prvenstva.
Kapdevila je 2010. godine pomogao Španiji da osvoji svoju jedinu titulu prvaka sveta, počevši utakmicu u startnoj postavi u finalu protiv Holandije, a takođe je bio i član tima koji je osvojio Evropsko prvenstvo 2008. godine.
Međutim, on je zabrinut da će propustiti nedeljno finale između Španije i Argentine, pa se obratio Trampu u objavi na mreži X. ; On je naveo da je njegova prijava za bezvizni ulazak putem elektronskog sistema za odobravanje putovanja (ESTA) odbijena. Posetioci iz odabranih zemalja koji žele da uđu u SAD bez vize prijavljuju se putem ESTA sistema.
Kapdevila je takođe poslao odvojenu poruku američkom državnom sekretaru Marku Rubiju i označio Ministarstvo sporta Vlade Španije u svojoj objavi.
Ovaj 48-godišnji nekadašnji fudbaler je napisao da želi da bude na utakmici u Nju Džerziju "sa svim svojim saigračima iz 2010. godine" kako bi navijao za sadašnji tim Španije.
Pre deset godina, Kapdevila je bio deo egzibicionog tima legendi španske lige koji se u Teheranu sastao sa timom zvezda iz Irana.
Stejt department SAD dozvoljava putnicima iz zemalja obuhvaćenih programom ukidanja viza da uđu uz ESTA odobrenje. ; Pravila programa preciziraju slučajeve u kojima putnici nemaju pravo na ESTA, od kojih je jedan ako su putovali u Iran posle 1. marta 2011. godine, i u tom slučaju oni "moraju da pribave vizu pre putovanja u Sjedinjene Američke Države".