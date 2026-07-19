Slušaj vest

Nekadašnji španski fudbaler Đoan Kapdevila zatražio je danas pomoć od predsednika SAD Donada Trampa nakon što mu je odbijena dozvola za putovanje u Sjedinjene Američke Države pred finale Svetskog prvenstva.

1/15 Vidi galeriju Francuska - Španija, polufinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, Nafis Sirazetdinov / Sputnik / Profimedia

Kapdevila je 2010. godine pomogao Španiji da osvoji svoju jedinu titulu prvaka sveta, počevši utakmicu u startnoj postavi u finalu protiv Holandije, a takođe je bio i član tima koji je osvojio Evropsko prvenstvo 2008. godine.

Međutim, on je zabrinut da će propustiti nedeljno finale između Španije i Argentine, pa se obratio Trampu u objavi na mreži X. ; On je naveo da je njegova prijava za bezvizni ulazak putem elektronskog sistema za odobravanje putovanja (ESTA) odbijena. Posetioci iz odabranih zemalja koji žele da uđu u SAD bez vize prijavljuju se putem ESTA sistema.

Kapdevila je takođe poslao odvojenu poruku američkom državnom sekretaru Marku Rubiju i označio Ministarstvo sporta Vlade Španije u svojoj objavi.

Ovaj 48-godišnji nekadašnji fudbaler je napisao da želi da bude na utakmici u Nju Džerziju "sa svim svojim saigračima iz 2010. godine" kako bi navijao za sadašnji tim Španije.

Pre deset godina, Kapdevila je bio deo egzibicionog tima legendi španske lige koji se u Teheranu sastao sa timom zvezda iz Irana.

Stejt department SAD dozvoljava putnicima iz zemalja obuhvaćenih programom ukidanja viza da uđu uz ESTA odobrenje. ; Pravila programa preciziraju slučajeve u kojima putnici nemaju pravo na ESTA, od kojih je jedan ako su putovali u Iran posle 1. marta 2011. godine, i u tom slučaju oni "moraju da pribave vizu pre putovanja u Sjedinjene Američke Države".