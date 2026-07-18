Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Šejnbaum nije prisustvovala otvaranju Svetskog prvenstva u Meksiko Sitiju, kada je njena reprezentacija pobedila Južnu Afriku sa 2:0. Umesto toga, ona je svoju kartu dala jednoj mladoj domorodačkoj ženi.

"Odlučila sam da odem jer je to direktan poziv predsednika Sjedinjenih Američkih Država. Kanadski premijer (Mark) Karni takođe će biti tamo, a sutra ću snimiti poruku sa više detalja", rekla je ona meksičkim medijima.

Odnosi između Šajnbaum i Trampa opterećeni su tenzijama u različitim oblastima, uključujući bezbednost i trgovinu.

Njihov poslednji susret bio je na žrebu za Svetsko prvenstvo u decembru.

Svetsko prvenstvo po prvi put zajednički organizuju tri severnoameričke nacije. ; Očekuje se da će utakmici prisustvovati i španski kralj Felipe VI.

Finale Svetskog prvenstva između Argentine i Španije igra se sutra u Nju Džersiju.

(Beta)