Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Do kraja 23. po redu Svetskog prvenstva ostala je još samo jedna utakmica.

I to ona najvažnija, finale u kome će se za titulu prvaka sveta boriti Španija i Argentina.

1/8 Vidi galeriju Francuska - Engleska, utakmcia za 3. mesto na Mundijalu 2026 Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Uoči te utakmice, veliku pažnju privlači i trka za najboljeg strelca turnira.

Kilijan Mbape je u utakmici za treće mesto protiv Engleske postigao dva gola i tako pobegao Lionelu Mesiju na vrhu ove tabele.

Kapiten Francuske je turnir završio sa 10 golova i četiri asistencije.

Lionel Mesi trenutno ima osam golova i četiri asistencije, pa je jasno šta mu treba u finalnom meču na ličnom planu.

Iza su Džud Belingem i Erling Haland sa po sedam golova, dok su Usman Dembele i Hari Kejn postigli po šest golova.

Kada je u pitanju večna lista, Kilijan Mbape sada beži jedan gol Lionelu Mesiju.

Francuz je postigao 22 gola, dok je Argentinac na 21. golu. Od aktivnih igrača, Hari Kejn je na 14 golova.