10 GOLOVA I NEOZBILJAN FUDBAL KAO NA ĐAČKOM IGRALIŠTU: Ovo su najzanimljiviji detalji sa utakmice Engleska - Francuska! Ovo nije viđeno 44 godine!
Fudbalska reprezentacija Engleske pobedila je u Majamiju selekciju Francuske sa 6:4 (4:0) i tako osvojila treće mesto na Svetskom prvenstvu.
Tri gola za Englesku postigao je Bukajo Saka, u 37, u prvom minutu nadoknade vremena u prvom poluvremenu i u 87. minutu sa penala, a u strelce su se upisali i Deklan Rajs u trećem, Ezri Konsa u 18. i Džud Belingem u osmom minutu nadoknade u drugom poluvremenu.
Golove za Francusku postigli su Kilijan Mbape u 48. i 66. minutu, Bredli Barkola u 54. i Usman Dembele u šestom minutu nadoknade.
Bila je ovo utakmica sa najviše postignutih golova na Svetskom prvenstvu još otkako je Mađarska pobedila El Salvador sa 10:1 1982. godine, a ovih 10 golova ujedno predstavlja i najveći broj pogodaka u nekom meču za treće mesto.