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Fudbalska reprezentacija Engleske pobedila je u Majamiju selekciju Francuske sa 6:4 (4:0) i tako osvojila treće mesto na Svetskom prvenstvu.

Francuska - Engleska, utakmcia za 3. mesto na Mundijalu 2026 Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

 Tri gola za Englesku postigao je Bukajo Saka, u 37, u prvom minutu nadoknade vremena u prvom poluvremenu i u 87. minutu sa penala, a u strelce su se upisali i Deklan Rajs u trećem, Ezri Konsa u 18. i Džud Belingem u osmom minutu nadoknade u drugom poluvremenu.

Golove za Francusku postigli su Kilijan Mbape u 48. i 66. minutu, Bredli Barkola u 54. i Usman Dembele u šestom minutu nadoknade.

Bila je ovo utakmica sa najviše postignutih golova na Svetskom prvenstvu još otkako je Mađarska pobedila El Salvador sa 10:1 1982. godine, a ovih 10 golova ujedno predstavlja i najveći broj pogodaka u nekom meču za treće mesto.

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