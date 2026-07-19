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Fudbaler Engleske Bukajo Saka rekao je, posle pobede protiv Francuske u utakmici za treće mesto, da je bilo važno da njegova ekipa snažno završi Svetsko prvenstvo i da svojoj zemlji donese najbolji plasman u poslednjih 60 godina.

1/8 Vidi galeriju Francuska - Engleska, utakmcia za 3. mesto na Mundijalu 2026 Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Bila je to luda, baš luda utakmica. I jedni i drugi smo i dalje prilično razočarani što nismo u finalu, ali bilo je važno da završimo snažno i da svojoj zemlji donesemo najbolji plasman na Svetskom prvenstvu u poslednjih 60 godina, tako da smo srećni zbog krajnjeg rezultata", rekao je Saka, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Fudbalska reprezentacija Engleske pobedila je u Majamiju selekciju Francuske sa 6:4 i tako osvojila treće mesto na Svetskom prvenstvu.

"Mislim da nam je prvo poluvreme išlo na ruku. Mi smo dobili prvo poluvreme, oni su dobili drugo, a na kraju smo mi postigli ta dva gola za pobedu u meču, pa bih rekao da je to kratak opis kako je utakmica Tekla", rekao je Saka.

Saka je kompletirao het-trik na ovoj utakmici golom sa penala u finišu meča.

"Džud (Belingem) uopšte nije planirao da ga izvede. On je bio prvi koji je rekao 'idi i uzmi svoj het-trik'. Od samog početka je bilo planirano da ga ja izvedem", rekao je Saka.

Naveo je da mu je žao što nije više igrao na ovom turniru, ali da je sada kasno da se priča o tome. Saka je upitan i da ocenu celog turnira svoje ekipe.

"Gradili smo igru i rasli kako je turnir odmicao. Imali smo neke neverovatne rezultate, a na kraju smo podbacili protiv Argentine. To mnogo boli nas, a siguran sam da je isto i sa navijačima kod kuće, ali moramo da podignemo glavu i da se fokusiramo na sledeće takmičenje", rekao je on.

Posle poraza od Argentine u polufinalu bilo je dosta spekulacija i o tome da li će Tomas Tuhel ostati selektor Engleske.

"Mislim da je to jednostavno deo ove igre. Kada gubite, biće priče, kada pobeđujete, opet će biti priče. Stvar je u tome kako reagujete na to, kako to koristite kao gorivo, a mi smo danas završili snažno i to je sve što smo zapravo mogli da uradimo, i uradili smo", kazao je Saka.