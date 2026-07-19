Slušaj vest

Kapiten fudbalske reprezentacije Francuske Kilijan Mbape rekao je da mu je žao što njegova ekipa nije pobedila Englesku u utakmici za treće mesto na Svetskom prvenstvu i istakao da ovaj meč neće ukaljati nasleđe Didijea Dešana.

1/8 Vidi galeriju Francuska - Engleska, utakmcia za 3. mesto na Mundijalu 2026 Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Bila su to dva veoma različita poluvremena. Tokom prvog, mogu da razumem zašto neki ljudi misle da smo napravili budale od sebe i da nismo ukazali poštovanje dresu. Umesto toga bih rekao da smo bili samo ljudi, a to sebi ne smemo da dozvolimo. Bili smo potpuno šokirani i oni su nas zaista i probudili", rekao je Mbape.

Fudbaleri Francuske izgubili su u Majamiju od selekcije Engleske sa 4:6, u utakmici za treće mesto na Svetskom prvenstvu.

Engleska je posle prvog poluvremena vodila sa 4:0, Francuska je smanjila na 4:3, ali nije uspela da preokrene rezultat. Bila je ovo ujedno i poslednja utakmica za selektora Francuske Didijea Dešana, koji je najavio da će se povući posle 14 godina na toj funkciji. Dešan je zagrlio igrače i mahnuo publici dok je izlazio sa terena.

"U drugom poluvremenu smo se vratili na to da budemo vrhunski igrači, mentalne mašine. Na kraju nismo pobedili i to je šteta zbog selektora (Didijea Dešana). Želeli smo da uradimo nešto za njega", rekao je Mbape.

"Prvo poluvreme ostavlja utisak da smo ga izneverili, a to nikako nije ono što smo želeli da on oseća. Ovaj meč neće ukaljati nasleđe Didijea Dešana", istakao je kapiten Francuske.