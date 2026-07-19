KILIJAN MBAPE: Mogu da razumem zašto neki ljudi misle da smo napravili budale od sebe
Kapiten fudbalske reprezentacije Francuske Kilijan Mbape rekao je da mu je žao što njegova ekipa nije pobedila Englesku u utakmici za treće mesto na Svetskom prvenstvu i istakao da ovaj meč neće ukaljati nasleđe Didijea Dešana.
"Bila su to dva veoma različita poluvremena. Tokom prvog, mogu da razumem zašto neki ljudi misle da smo napravili budale od sebe i da nismo ukazali poštovanje dresu. Umesto toga bih rekao da smo bili samo ljudi, a to sebi ne smemo da dozvolimo. Bili smo potpuno šokirani i oni su nas zaista i probudili", rekao je Mbape.
Fudbaleri Francuske izgubili su u Majamiju od selekcije Engleske sa 4:6, u utakmici za treće mesto na Svetskom prvenstvu.
Engleska je posle prvog poluvremena vodila sa 4:0, Francuska je smanjila na 4:3, ali nije uspela da preokrene rezultat. Bila je ovo ujedno i poslednja utakmica za selektora Francuske Didijea Dešana, koji je najavio da će se povući posle 14 godina na toj funkciji. Dešan je zagrlio igrače i mahnuo publici dok je izlazio sa terena.
"U drugom poluvremenu smo se vratili na to da budemo vrhunski igrači, mentalne mašine. Na kraju nismo pobedili i to je šteta zbog selektora (Didijea Dešana). Želeli smo da uradimo nešto za njega", rekao je Mbape.
"Prvo poluvreme ostavlja utisak da smo ga izneverili, a to nikako nije ono što smo želeli da on oseća. Ovaj meč neće ukaljati nasleđe Didijea Dešana", istakao je kapiten Francuske.