NEVEROVATNA UTAKMICA I JOŠ LUĐI PODATAK! Francuska i Engleska uradile nešto što se nije dogodilo 44 godine!
Delovalo je možda na trenutke neozbiljno, pogotovo u prvom poluvremenu kada je reč o reprezentaciji Francuske.
Utakmica za treće mesto pripala je Engleskoj koja je pobedila rezultatom 6:4.
Posle prvih 45 minuta ekipa Tomasa Tuhela je imala 4:0, ali su Francuzi uspeli da se vrate u meč pošto su u nastavku vezali tri pogotka. Engleska je odgovorila novim golom, zatim je Francuska učinila isto, a konačan rezultat je postavljen u samoj završnici.
Ovaj meč će ostati upamćen kao jedan od najefikasnijih u istoriji Svetskog prvenstva, a radi se o utakmici sa najviše golova još od Mundijala iz 1982. godine kada je Mađarska rezultatom 10:1 pobedila El Salvador.
Zanimljivo je da je samo još jednom na utakmici viđeno tačno 10 golova i to 1958. godine kada je Francuska pobedila Paragvaj rezultatom 7:3.
Najefikasnija utakmica je odigrana na Svetskom prvenstvu 1954. godine kada je Austrija rezultatom 7:5 pobedila Švajcarsku.
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