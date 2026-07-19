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Delovalo je možda na trenutke neozbiljno, pogotovo u prvom poluvremenu kada je reč o reprezentaciji Francuske.

Utakmica za treće mesto pripala je Engleskoj koja je pobedila rezultatom 6:4.

Posle prvih 45 minuta ekipa Tomasa Tuhela je imala 4:0, ali su Francuzi uspeli da se vrate u meč pošto su u nastavku vezali tri pogotka. Engleska je odgovorila novim golom, zatim je Francuska učinila isto, a konačan rezultat je postavljen u samoj završnici.

Ovaj meč će ostati upamćen kao jedan od najefikasnijih u istoriji Svetskog prvenstva, a radi se o utakmici sa najviše golova još od Mundijala iz 1982. godine kada je Mađarska rezultatom 10:1 pobedila El Salvador.

Francuska - Engleska, utakmcia za 3. mesto na Mundijalu 2026 Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zanimljivo je da je samo još jednom na utakmici viđeno tačno 10 golova i to 1958. godine kada je Francuska pobedila Paragvaj rezultatom 7:3.

Najefikasnija utakmica je odigrana na Svetskom prvenstvu 1954. godine kada je Austrija rezultatom 7:5 pobedila Švajcarsku.

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir