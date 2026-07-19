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Fudbaleri Francuske izgubili su u Majamiju od selekcije Engleske rezultatom 6:4, u utakmici za treće mesto na Svetskom prvenstvu.

"To je poraz. Gubili smo 4:0, odigrali smo sramotno prvo poluvreme. Ipak, pokazali smo borbenost i bilo je stvari koje smo dobro uradili. Imali smo dve šanse da izjednačimo na 4:4, a nakon toga smo krenuli još malo više napred... Radili smo ono što znamo da radimo", rekao je Didije Dešan, prenosi FIFA.

"Moja je krivica, verovatno nisam uradio ono što je bilo potrebno u prvom poluvremenu… Barem je na nešto ličilo na kraju, iako poraz boli. Očigledno bi bilo bolje da smo završili kao treći", dodao je on.

1/4 Vidi galeriju Didije Dešan Foto: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Engleska je posle prvog poluvremena vodila rezultatom 4:0, Francuska je smanjila na 4:3, ali nije uspela da preokrene rezultat.

Bila je ovo ujedno i poslednja utakmica za Didijea Dešana, koji je najavio da će se povući posle 14 godina na toj funkciji. Dešan je zagrlio igrače i mahnuo publici dok je izlazio sa terena.

"Došli smo ovde sa mnogo ambicija. Uspeli smo da uradimo dosta pozitivnih stvari. Podbacili smo protiv Španije. Nije sve potpuni poraz. Imamo kvalitetan tim, mlade igrače koji će nastaviti da napreduju", rekao je Dešan.

1/8 Vidi galeriju Francuska - Engleska, utakmcia za 3. mesto na Mundijalu 2026 Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Na ličnom planu, ovo je bilo jedno zaista predivno putovanje sa njima. Proveli smo osam nedelja zajedno od početka naših priprema. Bilo je predivno. Razočaranje leži u tom sportskom aspektu, ali imali smo priliku da probudimo emocije i milioni Francuza su mogli da dožive te emocije. To je Svetsko prvenstvo, nema ničeg lepšeg od toga", zaključio je on.

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