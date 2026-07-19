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Puno golova i još više prilika smo mogli da vidimo na ovom meču, a jedan pogodak je definitivno zasenio ostale.

Džud Belingem je utakmicu počeo sa klupe za rezervne igrače, a u igru je ušao u 79. minutu pri rezultatu 4:3 za Englesku.

1/8 Vidi galeriju Francuska - Engleska, utakmcia za 3. mesto na Mundijalu 2026 Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ubrzo je njegov tim stigao do novog gola, ali Francuska se nije predala pa je u 96. minutu smanjila na 5:4. Tada je Belingem stupio na scenu i u 98. minutu je postigao fantastičan gol iz kontre koju je sam perfektno izveo.

Pogledajte gol Belingema protiv Francuske:

Fudbaler Real Madrida je oduševio ceo svet, a posebno su impresionirani bili u Španiji. Ugledni "As" je čak poručio da se radi o jednom od najboljih pogodaka ikada postignutih na Mundijalu.

"Belingem postiže jedan od najboljih golova u istoriji Svetskog prvenstva: pogledajte ovo ludilo!", naslov je pomenutog medija.

Bonus video: