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Rade Bogdanović ponovo je u centru pažnje zbog novog skandala koji je napravio na RTS. Kontroverzni fudbalski analitičar sada je prešao sa fudbaleri i trenera na komentatore.

Obrušio se na Nemanju Matić i to javno. Imao je priliku da mu kaže sve to par minuta pred početka emisije ili bilo kada tokom 30-tak dolazaka na RTS tokom Mundijala. Ne, odlučio je da to uradi javno i time pokaže elementarno nepoštovanje kuće u koju je došao.

- Utakmica je pokazala ono što smo pričali, koliko je ko zainteresovan za ovu utakmicu. Pre svega, moram da se izvinim građanima Republike Srbije, koji su slušali ovu komentatorsku neznalicu, Nemanju Matića, koji nas je silovao sa 45 minuta, potpunog fudbalskog neznanja, i nije ni čudo što nam je fudbal u ovakvom kanalu, kada ga ovakvi komentarišu - besno je pričao Rade i dodao:

- Zato što ne treba da ulazi u taktičke zamisli, kad nikad kopačku obuo nije, a počeo je da komentariše neke stvari o utakmici, o prošloj utakmici, što totalno daje pogrešnu sliku ovoj utakmici, a i nekim utakmicama od ranije... Ja to ne mogu da slušam, i zato sam to rekao. A što se tiče ove utakmice danas, moram samo da kažem, da je odnos Francuza prema utakmici sramotan, do te mere da je ovo negledljivo. Sramota je gledati - rekao je Bogdanović i izazvao lavinu komentara.

Možda sporni komentator i priča "kao neznalica", ali šta ćemo sa Radetom Bogdanovićem? Hajde da se malo prisetimo šta je sve ovaj "vrhunski analitičar" pričao na Mundijalu.

1/6 Vidi galeriju Rade Bogdanović Foto: Printskrin, Printscreen/RTS, Printscreen

1. Vređao fudbalere koji imaju od 37 do 40 godina. Pričao na sav glas kako je njihovo vreme prošlo. Udario i na Mesija, između ostalog. Sada vidimo koliko je to bilo stručno zapravo.

2. Nastavak stručne priče je želja da Lionel Mesi plače na Mundijalu. Zaista, stručna analiza, prava fudbalska.

3. Francuska je šampiona sveta. Ova prognoza čula se posle nekoliko mečeva "trikolora". Nema šta, ponovo je pokazao stručnost.

4. Igrači određene boje kože padaju u finišima utakmica. Ova stručna analiza ga je odvela na naslovne strane vodećih svetskih medija.