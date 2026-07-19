"DRUGO POLUVREME PRATIMO BEZ TONA" Rade Bogdanović vređao komentatora RTS, a onda ga je pecnuo i poznati trener
Umesto priče o 10 golova na meču Engelska - Francuska, Rade Bogdanović se pobrinuo da se više komentariše ono što je on izjavljivao, nego sama utakmica.
Obrušio se na komentatora meča Nemanju Matića i izrekao neke neumesne stvari. Za razliku od njega Aleksandar Janković, poznati trener, na suptilniji način govorio je o kometatoru.
Tokom analize prvog poluvremena, Janković je govorio o selektoru Engleske Tomasu Tuhelu, ali je u jednom trenutku ubacio i komentar na račun Matića.
- Biće potrebno dosta vremena i situacija da bi selektor Engleske Tuhel ispravio neko mišljenje cele nacije i čitave ekipe. Ali u svakom slučaju, ako mu zatreba malo pozitivne energije sa strane, mogao bi da se osloni na kolegu Matića u perspektivi - rekao je Janković uz osmeh.
Nedugo zatim usledila je nova razmena između voditeljke Tijane Jevtić i Radeta Bogdanovića.
Voditeljka je upitala da li su Ezri Konza, Deklan Rajs i Bukajo Saka trebalo da budu u startnoj postavi protiv Argentine.
- Nemanja Matić to najbolje zna - odgovorio je Bogdanović.
- Pa, ne možemo sad kroz emisiju o Nemanji Matiću, on ne igra - uzvratila je Tijana Jevtić.
Na to je Bogdanović dodao:
- Nažalost, drugo poluvreme ćemo da gledamo sa isključenim tonom.
- Pa, nećemo da trošimo vreme na to - zaključila je voditeljka.