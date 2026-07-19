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Iskusni vezista nije krio nezadovoljstvo pristupom pojedinih saigrača, a njegova izjava posle utakmice za treće mesto je izazvala brojne reakcije u javnosti.

Fudbaler Milana smatra da Francuska nije ušla u meč na način na koji bi trebalo da uđe reprezentacija koja se bori za medalju na Mundijalu.

Francuska - Engleska, utakmcia za 3. mesto na Mundijalu 2026 Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako nije želeo da otkrije na koje je igrače konkretno mislio, njegova izjava pokrenula je brojne spekulacije, pa se mnogi pitaju ko se pronašao u njegovim rečima.

"Počeli smo utakmicu na prilično sraman način. Video sam pristup kod pojedinih igrača koji do sada nisam primećivao. To je razočaravajuće jer je to bila naša poslednja šansa da Mundijal završimo na pozitivan način. Ne smemo zaboraviti sve što smo postigli, ali očigledno da postoji mnogo razočarenja nakon poraza od Španije u polufinalu", rekao je Rabio nakon utakmice.

Iako je njegov komentar izazvao buru među navijačima i u medijima, Rabio nije otkrio identitet igrača na koje je aludirao. Zbog toga su se odmah pojavila brojna nagađanja, ali za sada nema potvrde na koga su se reči iskusnog fudbalera odnosile.

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Bonus video:

00:38
Mundijal - Navijači Španije napravili ludnicu Izvor: Instagram