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Finale Svetskog prvenstva nije privuklo pažnju samo ljubitelja fudbala, već i brojnih poznatih ličnosti iz sveta sporta, muzike, filma i politike.

Meč koji odlučuje o novom šampionu planete predstavlja vrhunac fudbalske sezone, pa nije iznenađenje što su tribine stadiona u Nju Džersiju ispunjene slavnim imenima.

Borba za titulu prvaka sveta oduvek je bila mnogo više od obične utakmice – reč je o događaju koji okuplja svetski džet-set, a ni ovog puta nije bilo drugačije.

Mnoge poznate ličnosti stigle su da iz prvih redova (i VIP lože) isprate spektakl i prisustvuju trenutku kada će biti ispisana nova stranica fudbalske istorije

Pogledajte u galeriji ko je sve zauzeo mesto u VIP loži:

1/10 Vidi galeriju Poznati na finalu Svetskog prvenstva Foto: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia, Dan Mullan / Getty images / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

Naredno SP igra se 2030. godine, a domaćini su Španija, Portugal i Maroko (takođe pojedini mečevi biće odigrani u Urugvaju, Argentini i Paragvaju).