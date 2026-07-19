Nezaboravno je bilo na pauzi između dva poluvremena meča za titulu svetskog prvaka. Pogledajte kako je izgledao nastup svetskih zvezda.
FIFA WC 2026
SPEKTAKL KAKAV SPORT NE PAMTI! Ovo je šou tokom poluvremena Mundijala: Svet je ostao bez teksta (VIDEO)
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Prvo istorijsko poluvreme finala Svetskog prvenstva donelo je spektakl kakav fudbal do sada nije video.
FIFA je po uzoru na Superbol organizovala muzički šou koji je ostavio milione gledalaca bez daha.
Na sceni su nastupili Džastin Biber, Madona, Šakira i BTS, uz podršku grupe Coldplay, Burna Boya, dirigenta Gustava Dudamela i dečjeg hora PS22.
Ceo program trajao je oko 11 minuta i predstavljao je prvi "halftime show" u istoriji finala Mundijala.
Pogledajte kako je sve izgledalo:
Pogledajte i galeriju fotografija:
Spektakl za vreme poluvremena finala Svetskog prvenstva Foto: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Florencia Tan Jun / Getty images / Profimedia
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