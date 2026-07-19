Njih dve su ukrale šou na finalnom meču Mundijala - velike svetske zvezde Madona i Šakira.
FIFA WC 2026
SVI BRUJE O STAJLINZIMA MADONE I ŠAKIRE! Njihove fotke sa finala Mundijala izazvale lavinu komentara (FOTO)
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Finale Svetskog prvenstva nije bilo samo praznik fudbala, već i modni spektakl na tribinama.
Posebnu pažnju privukle su muzičke ikone Madona i Šakira, čiji su stajlinzi momentalno postali tema na društvenim mrežama.
Fotografije dve svetske zvezde proširile su se internetom velikom brzinom, a fanovi su komentarisali svaki detalj – od odeće i obuće do modnih dodataka.
Dok su jedni hvalili njihov izbor i eleganciju, drugi su vodili raspravu o tome koja je bolje izgledala na najvećem fudbalskom događaju godine.
Pogledajte kako izgleda Madona:
Madona na poluvremena finala Svetskog prvenstva Foto: Carl Recine / Getty images / Profimedia, Florencia Tan Jun / Getty images / Profimedia
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Pogledajte kako izgleda Šakira:
Šakira na poluvremenu finala Svetskog prvenstva Foto: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, Lars Baron / Getty images / Profimedia
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