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Finale Svetskog prvenstva nije bilo samo praznik fudbala, već i modni spektakl na tribinama.

Posebnu pažnju privukle su muzičke ikone Madona i Šakira, čiji su stajlinzi momentalno postali tema na društvenim mrežama.

Fotografije dve svetske zvezde proširile su se internetom velikom brzinom, a fanovi su komentarisali svaki detalj – od odeće i obuće do modnih dodataka.

Dok su jedni hvalili njihov izbor i eleganciju, drugi su vodili raspravu o tome koja je bolje izgledala na najvećem fudbalskom događaju godine.

Pogledajte kako izgleda Madona:

1/8 Vidi galeriju Madona na poluvremena finala Svetskog prvenstva Foto: Carl Recine / Getty images / Profimedia, Florencia Tan Jun / Getty images / Profimedia

Pogledajte kako izgleda Šakira:

1/6 Vidi galeriju Šakira na poluvremenu finala Svetskog prvenstva Foto: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, Lars Baron / Getty images / Profimedia