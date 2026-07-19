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Finale Svetskog prvenstva nije samo borba za titulu prvaka sveta, već i pravi finansijski džekpot za FIFA.

Prema procenama, od prodaje ulaznica za meč na stadionu u Nju Džersiju svetska kuća fudbala zaradiće oko 200 miliona dolara, zahvaljujući ogromnoj potražnji i rekordno skupim kartama.

E, sada... Kada se zna da je dobar deo ulaznica završio na "crnom tržištu" jasno je da se za finale Mundijala obrnulo bar 300 miliona dolara...

Ulaznice za finale koštale su od nekoliko hiljada dolara, dok su najluksuzniji VIP i hospitality paketi dostizali i više desetina hiljada dolara po osobi.

Iako FIFA nije objavila zvaničan iznos prihoda samo od finala, procene finansijskih eksperata govore da će zarada od ovog spektakla ga učiniti jednim od najunosnijih sportskih događaja u istoriji.

Pogledajte atmosferu na tribinama sa finalnog meča:

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Njujorka Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia