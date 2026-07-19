Slušaj vest

Sada je konačno stiglo i detaljno objašnjenje iz vrha FIFA.

Legendarni italijanski sudija Pjerluiđi Kolina, koji danas predvodi FIFA Sudijski komitet, objasnio je da lopta nije pogodila Igora Matanovića u kosu na utakmici protiv Portugala.

Hrvatska je poražena rezultatom 2:1 u šesnaestini finala Svetskog prvenstva. Podsetimo, u završnici te utakmice su komšije stigle do gola za 2:2 preko Joška Gvardiola, ali je pogodak poništen zbog ofsajda. Ključan je bio kontakt Matanovića sa loptom neposredno pre gola.

Iako se na snimku ne vidi najbolje, tehnologija je potvrdila da je postojao kontakt fudbalera i lopte. Delovalo je da je lopta zakačila kosu igrača, međutim, Kolina je demantovao to i poručio da je Matanović udario loptu glavom.

1/5 Vidi galeriju Igor Matanović na meču Portugal - Hrvatska Foto: Chris Young / PA Images / Profimedia, Nathan Denette / Zuma Press / Profimedia, Justin Setterfield / Getty images / Profimedia

Prema njegovim rečima analiza podataka nije ostavila prostor za dilemu.

"Ovde je grafikon govorio vrlo jasno. Vidi se vrh u trenutku kada lopta dodiruje glavu hrvatskog napadača, zatim ravna linija, pa novi vrh kada lopta pogađa leđa portugalskog defanzivca", objasnio je Kolina.

On je zatim pojasnio na koji način funkcioniše sistem koji je korišćen tokom prvenstva i zašto je zaključeno da je kontakt ostvaren upravo sa glavom hrvatskog reprezentativca.

"Budući da sistem ne registriruje kontakt s kosom, zabeleženi vrh posledica je kontakta lopte s glavom".

Prvi čovek za suđenje u FIFA smatra da moderna tehnologija ne umanjuje draž fudbala, već da pomaže arbitrima da donesu što tačnije odluke. Istakao je da nema smisla da navijači na stadionu i gledaoci kraj malih ekrana imaju bolji uvid u spornu situaciju od sudije koji mora da donese konačnu odluku.

"Na stadionu je više od 80.000 gledalaca moglo u stvarnom vremenu da vidi šta se dogodilo, a jedina osoba koja to nije mogla bila je ona koja je morala da donese odluku. Imali smo dve mogućnosti: stvoriti zajednicu Amiša u kojoj je tehnologija zabranjena ili istu mogućnost dati i sucima".

Kolina kaže da bi voleo da se tehnologija koristi što ređe, jer bi to značilo da sudije na terenu donose ispravne odluke bez potrebe za dodatnim proverama.

"Ulažemo milione nadajući se da će taj novac biti 'bačen'. To bi značilo da su sudije dobro obavile posao i da im tehnologija nije bila potrebna".

Bonus video: