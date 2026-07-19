Argentinci žive za fudbal, žive da dođu do trofeja. Žive za ovaj tim, za Lea Mesija. Ovi snimci sve govore.
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OVU EMOCIJU PROSTO MORATE DA VIDITE! Pogledajte kako se prati finale Mundijalu u Buenos Ajresu: Snimci koji obilaze svet (VIDEO)
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Dok se Argentina bori za novu titulu prvaka sveta, u Buenos Ajresu vlada atmosfera kakva se retko viđa.
Desetine hiljada navijača okupile su se na trgovima, u fan zonama i ispred velikih video-bimova kako bi zajedno pratile veliko finale Mundijala.
Pesma, zastave, baklje i ovacije obeležili su svaki trenutak utakmice, a emocije navijača postale su glavna tema na društvenim mrežama.
Snimci iz prestonice Argentine velikom brzinom obilaze svet i najbolje pokazuju koliko fudbal znači ovoj naciji, koja sanja novu svetsku krunu.
Pogledajte kako izgleda Buenos Ajres:
Foto galerija iz Buenos Ajresa Foto: TOMAS CUESTA / AFP / Profimedia
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