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Dok se Argentina bori za novu titulu prvaka sveta, u Buenos Ajresu vlada atmosfera kakva se retko viđa.

Desetine hiljada navijača okupile su se na trgovima, u fan zonama i ispred velikih video-bimova kako bi zajedno pratile veliko finale Mundijala.

Pesma, zastave, baklje i ovacije obeležili su svaki trenutak utakmice, a emocije navijača postale su glavna tema na društvenim mrežama.

Snimci iz prestonice Argentine velikom brzinom obilaze svet i najbolje pokazuju koliko fudbal znači ovoj naciji, koja sanja novu svetsku krunu.

Pogledajte kako izgleda Buenos Ajres:

Foto galerija iz Buenos Ajresa Foto: TOMAS CUESTA / AFP / Profimedia

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Doček Fubalera argentina  Izvor: Anadolia/Martin Cossarini