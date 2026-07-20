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Minulo 23. Svetsko prvenstvo u fudbalu ostaće upamćeno po mnogo čemu, pa i po komentarima fudbalskog analitičara Radeta Bogdanovića.

Rade Bogdanović pred prvo polufinale na Mundijalu 2026 Foto: Printskrin

Britki jezik bivšeg fudbalera često je prelazio crvene linije, pa će ostati nekoliko njegovih komentara na dugo sećanje.

U poslednjoj emisiji posvećenoj Mundijalu posle finala između Španije i Argentine, Bogdanović je iskoristio priliku da uputi izvinjenje mnogima.

"Najbitnije je da se ovo završilo, ovo prvenstvo, bitno da je Španija pobedila, i da je pobedio fudbal. Bilo je svega, svašta smo čuli i pričali, i shodno tome, ja pre svega, hoću da se zahvalim i vama, i kolegama, saradnicima, šmikernici, garderoberu, režiji, kompletnom rukovodstvu RTS-a, i da im se zahvalim što smo bili deo ovoga. Izvinjavam se svima vama kojima nisu odgovarali moji, ali i naši komentari i analize, pozdravljam sve one koji su nas gledali, ali i kritičare koji su nas kritikovali, sve je to jedna igra", poručio je Rade Bogdanović

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