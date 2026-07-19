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Francuska je porazom od Engleske 4:6 na neslavan način završila Svetsko prvenstvo.

Francuska - Engleska, utakmcia za 3. mesto na Mundijalu 2026 Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak ako neko ima razloga za radost to je Kilijan Mbape.

Mbape nastavlja da pomera granice i sa dva gola protiv Engleske ušao je u istoriju Svetskih prvenstava.

Fantastični Francuz  je stigao do brojke od 22 gola na Mundijalima, čime je prestigao Lionela Mesija, koji je tokom karijere na planetarnim smotrama postigao 21 pogodak.

Francuz je do ovog neverovatnog učinka došao sa svega 27 godina. Na svom prvom Svetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji četiri puta je tresao mrežu, u Kataru 2022. bio je još impresivniji sa osam pogodaka, dok je na aktuelnom turniru postigao čak deset golova.

Time je Mbape postao prvi fudbaler posle legendarnog Gerda Milera, koji je 1970. godine uspeo da postigne najmanje deset golova na jednom Mundijalu.

Samo je pitanje da li će ostati na vrhu večne liste pošto Mesi već večeras od 21 sat ima priliku da se vrati na "tron".

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Crveni karton Kornel Suč Izvor: Arena 2 Premium