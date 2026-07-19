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Fudbalska reprezentacija Argentine od 21 čas u Njujorku, tačnije Nju Džersiju, igra finale Svetskog prvenstva protiv Španije.

I nema nikakve dileme da će "La Skaloneta" imati ogromnu prednost na tribinama.

Argentinci su u velikom broju ispratili svoje ljubimce na svim utakmicama do sada, a tako će biti i večeras.

Navijači Argentine Foto: SelÃ§uk Acar / AFP / Profimedia, Pawel Kibitlewski / Alamy / Profimedia

 Na njihovu žalost, ogroman broj Argentinaca je bez ulaznica.

Zato su oni bez karata okupirali centralne ulice Njujorka, pa grad kojeg od milošte zovu "Velika jabuka", više liči na Buenos Ajres.

Sa Tajms skvera stižu neverovatne slike navijača Argentine, koji pesmom i igrom dočekuju finale.

 Da li će podrška sa tribina biti presudna da "Gaučosi" četvrti put prigrabe "Boginju", ostaje da se vidi.

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