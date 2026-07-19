Slušaj vest

Start susreta kasnio je šest minuta prvi put u istoriji Svetskog prvenstva nakon uvodnog programa, a veliku laž FIFA je plasirala i za pauzu na poluvremenu.

Šakira na poluvremenu finala Svetskog prvenstva Foto: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, Lars Baron / Getty images / Profimedia

 Bilo je najpre najava da će ona trajati pola sata, a onda je FIFA objavila da će to biti 17 minuta. I, šta se desilo? Pa, najave nisu bile tačne.

Nastupi Madone sa Ronaldinjom i Ronaldom, BTS, Džastina Bibera i Šakire, zajedno sa kratkom pripremom i ponovnim izlaskom igrača na teren do početka drugog poluvremena trajali su 27 minuta!

Spektakl jeste napravljen, posebno su Šakira, ali i Madona sa legendama ukrali predstavu, ali FIFA je iz nekog razloga želela da ublaži vremensko trajanje svega... Nismo na ovo navikli kada je fudbal u pitanju.

Ne propustiteFIFA WC 2026SVI BRUJE O STAJLINZIMA MADONE I ŠAKIRE! Njihove fotke sa finala Mundijala izazvale lavinu komentara (FOTO)
Madona
FIFA WC 2026LOŽA VRVI OD POZNATIH! Pogledajte ko je sve iz svetskog džet seta na finalu Mundijala (FOTO)
Dejvid i Viktorija Bekam
FIFA WC 2026OVU EMOCIJU PROSTO MORATE DA VIDITE! Pogledajte kako se prati finale Mundijalu u Buenos Ajresu: Snimci koji obilaze svet (VIDEO)
profimedia-1117405454.jpg
FIFA WC 2026NEVEROVATNE SCENE PRED FINALE: Španski fudbaleri pretrešeni prilikom ulaska na stadion!
Mundijal 2026, Španija, Austrija

01:47
Miloš Topalović najavio epski sudar Španije i Argentine u finalu: "Simfonija protiv hevi metala" Izvor: Kurir televizija