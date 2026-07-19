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Španija svo vreme napada, a nadoknadi regulararnog dela Argentina  je ostala sa igračem manje.

Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Tada je nakon jednog od brojnih napada "crvene furije", na sredini duela došlo do žustrog duela Enca Fernandeza i Paua Kubarsija, kada je vezista "gaučosa" pokupio defanzivca.

Zaradio je tada Enco drugi žuti karton zbog zaista oštrog starta. Bunio se, molio Slavka Vinčića da mu ne pokazuje isključenje, ali promene odluke nije bilo.

Pogledajte i sami ovaj momenat.

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