Fudbaleri Španije i Argentine sastaju se u finalu Svetskog prvenstva.
MUNDIJAL 2026
ARGENTINA NIJE ŠUTNULA 90. MINUTA, PA DOBILA CRVENI KARTON: Slavko Vinčić ukrao šou, ovako je isključen Enco Fernandez!
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Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia
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Tada je nakon jednog od brojnih napada "crvene furije", na sredini duela došlo do žustrog duela Enca Fernandeza i Paua Kubarsija, kada je vezista "gaučosa" pokupio defanzivca.
Zaradio je tada Enco drugi žuti karton zbog zaista oštrog starta. Bunio se, molio Slavka Vinčića da mu ne pokazuje isključenje, ali promene odluke nije bilo.
Pogledajte i sami ovaj momenat.
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