Fudbaleri Španije savladali su Argentinu u finalu Svetskog prvenstva.
MUNDIJAL 2026
GOL VREDAN SVETSKOG ZLATA! Ovako je Feran Tores doneo Španiji titulu prvaka
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Španija, koja je imala igrača više nakon isključenja Enca Fernandeza, veliku inicijativu konačno je materijalizovala na početku drugog produžetka.
Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia
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Sjajna akcija Španaca, centaršut sa desne strane na suprotnu, Vilijams je glavom vratio loptu, a Feran Tores gađao visoko pod prečku i pogodio mrežu Argentinaca. Pao je bedem Gaučosa.
Pogledajte i sami ovaj momenat. Moguće i presudni.
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