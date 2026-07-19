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Španija, koja je imala igrača više nakon isključenja Enca Fernandeza, veliku inicijativu konačno je materijalizovala na početku drugog produžetka.

Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Fantastičan gol postigao je Feran Tores u 106. minutu.

Sjajna akcija Španaca, centaršut sa desne strane na suprotnu, Vilijams je glavom vratio loptu, a Feran Tores gađao visoko pod prečku i pogodio mrežu Argentinaca. Pao je bedem Gaučosa.

Pogledajte i sami ovaj momenat. Moguće i presudni.

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