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Nekadašnji fudbalski reprezentativac Španije i svetski šampion iz 2010. godine Đoan Kapdevilja ipak će prisustvovati finalu SP između Španije i Argentine, pošto mu je u poslednjem trenutku odobren ulazak u SAD.

1/15 Vidi galeriju Francuska - Španija, polufinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, Nafis Sirazetdinov / Sputnik / Profimedia

Kapdevilji je prethodno bila odbijena elektronska putna autorizacija (ESTA), zbog čega nije mogao da otputuje u SAD u okviru bezviznog režima.

"Potrebna mi je pomoć, Donalde Trampe. Upravo su mi rekli da ne mogu da putujem na finale sa decom jer mi je ESTA odbijena", napisao je Kapdevilja.

Španija i Argentina sastaju se u finalu Svetskog prvenstva u fudbalu.

Španski fudbalski savez pozvao je članove generacije koja je 2010. godine osvojila prvu titulu svetskog prvaka u istoriji zemlje da prisustvuju finalu, a Kapdevilja je u Njujork trebalo da doputuje sa porodicom.

Ipak, kasno u petak uveče kontaktirali su ga iz američkog konzulata i obavestili da je odluka promenjena, pa je dobio dozvolu za ulazak u SAD.

Kako navodi španska Marka, razgovor je trajao svega desetak sekundi, nakon čega je Kapdevilja zajedno sa nekadašnjim saigračem Markosom Senjom krenuo put Njujorka.

Kapdevilja je kasnije objasnio da je zahtev za ESTA autorizaciju odbijen zbog putovanja u Iran 2016. godine, kada je kao član tima veterana LaLiga Legends učestvovao na revijalnoj utakmici u Teheranu protiv iranskih fudbalskih legendi.

Prema pravilima američkog Visa Waiver programa, državljani zemalja koje učestvuju u bezviznom režimu, a koji su nakon 1. marta 2011. godine boravili u Iranu, više ne ispunjavaju uslove za dobijanje ESTA autorizacije i za ulazak u SAD moraju da podnesu zahtev za standardnu vizu.