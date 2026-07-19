Poplavljene ulice koje liče na reke, prokišnjavanje u metrou, kao i automobili koji se bore sa teškim uslovima, uobičajeni su prizori u "Velikoj jabuci" nekoliko sati pre finala Svetskog prvenstva između Španije i Argentine.

Da li će ovo i koliko uticati na samo finale, ostaje da se vidi. Jasno je da će svima biti otežan dolazak na stadion, a da li će kiša i nevreme pomeriti finale, biće jasnije u narednim satima.