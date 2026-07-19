Fudbaleri Španije i Argentine sastaju se u finalu Svetskog prvenstva u Njujorku od 21 čas.
MUNDIJAL 2026
POTPUNI KOLAPS U NJUJORKU: Pomera se finale Mundijala zbog poplava?!
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Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Poplavljene ulice koje liče na reke, prokišnjavanje u metrou, kao i automobili koji se bore sa teškim uslovima, uobičajeni su prizori u "Velikoj jabuci" nekoliko sati pre finala Svetskog prvenstva između Španije i Argentine.
Mnogi snimci na društvenim mrežama jasno pokazuju velike probleme u gradu pred veliko finale Mundijala 2026, koje čitav svet sa nestrpljenjem čeka.
Da li će ovo i koliko uticati na samo finale, ostaje da se vidi. Jasno je da će svima biti otežan dolazak na stadion, a da li će kiša i nevreme pomeriti finale, biće jasnije u narednim satima.
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