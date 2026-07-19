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Fifa je ove godine povećala ukupan fond za više od 100 miliona dolara, nakon zahteva pojedinih evropskih saveza da se nadoknade povećani troškovi putovanja i smeštaja na turniru koji se održava u tri države.

1/15 Vidi galeriju Mundijal 2026 Foto: RODRIGO OROPEZA / AFP / Profimedia, Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Svih 48 reprezentacija koje su izborile plasman na Mundijal dobiće najmanje 12,5 miliona dolara. Od toga 10 miliona otpada na nagradu za učešće i nastup u grupnoj fazi, dok je dodatnih 2,5 miliona namenjeno pripremama i organizacionim troškovima.

Nagrade rastu u skladu sa ostvarenim rezultatom. Osvajač trećeg mesta, Engleska, inkasiraće 30 miliona dolara, četvrtoplasirana Francuska 28 miliona, četvrtfinalisti po 20 miliona, učesnici osmine finala po 16 miliona, ekipe eliminisane u šesnaestini finala po 12 miliona, dok reprezentacije koje su završile takmičenje u grupnoj fazi dobijaju po 10 miliona dolara.

Pored novčanih nagrada, Fifa finansira i avionske karte u biznis klasi za delegacije, smeštaj za do 50 članova svake reprezentacije, unutrašnji prevoz tokom turnira, kao i vozila i kamion za opremu. Nacionalni savezi, s druge strane, snose troškove osiguranja i dodatnog smeštaja članova delegacije.

Novac od nagrada Fifa uplaćuje nacionalnim savezima, koji potom samostalno odlučuju o njegovoj raspodeli. Kao primer navodi se Fudbalski savez SAD, koji zadržava 20 odsto nagrade, dok se preostalih 80 procenata ravnopravno deli između muške i ženske reprezentacije, u skladu sa sporazumom o jednakim premijama iz 2022. godine.

Pored novčane nagrade, novi svetski šampion će prvi put dobiti i šampionsko prstenje, dok će trajno zadržati pozlaćenu repliku pehara, pošto originalni trofej ostaje u vlasništvu Fifa.