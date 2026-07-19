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Biće ovo i sudar Lionela Mesija verovatno najboljeg fudbalera svih vremena ali i Lamina Jamala koji je zvezda u nastajanju. Sudar prošlosti (sadašnjosti), ali i budućnosti. Pred utakmicu se upravo javio i Lamin Jamal.

1/5 Vidi galeriju Lamin Jamal na Mundijalu Foto: Eibner-Pressefoto/Scott Coleman / imago sportfotodienst / Profimedia

Pred ovaj duel pojavila se već dobro poznata slika Lionela Mesija koji kupa jednu bebu, a ta beba je upravo bio Lamin Jamal. Ko bi rekao još tada da će ova dva fudbalera igrati za Boginju, ko bi rekao da će to biti veliki duel u budućnosti.

Lamin Jamal ima tek 19 godina, rođen je 2007. i to u julu, a već je uspeo da uradi velike stvari. On je sa Španijom već osvojio Evropsko prvenstvo pre samo dve godine, dok će sada imati priliku da dođe i do Svetske titule

Oglasio se upravo ovaj mladi Španac putem svog Instagram profila. Okačio je sliku sebe, dok je bio izuzetno mali dečak i imao je jednu poruku.

"Za tebe i za ulicu", piše ispod slike.

Lamin Jamal Foto: Printskrin Instagram