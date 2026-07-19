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Navijači u dugačkim redovima čekaju na ulazak na stadion u Nju Džersiju na finalnu utakmicu Svetskog prvenstva između fudbalskih reprezentacija Argentine i Španije zbog pojačanih bezbednosnih mera jer će večerašnjem duelu prisustvovati i američki predsednik Donald Tramp.

Utakmica počinje u 21 čas po srednjoevropskom vremenu, a Tajna služba je preuzela obavezu za bezbednost utakmice, zbog čega pojedini navijači čekaju u redu i do dva sata, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Na stadionu postoje dva nivoa bezbednosnih provera koje sprovode Tajna služba i Uprava za bezbednost saobraćaja, koja je inače ;zadužena za bezbednosne kontrole na američkim aerodromima, pa su navijači i predstavnici medija morali da prolaze kroz skenere slične onima na aerodromima.

Kapije za navijače otvorene su četiri sata pre početka utakmice, a organizatori su povremeno otvarali dodatne ulaze kako bi smanjili gužve.