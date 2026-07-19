Fudbaleri Španije i Argentine sastaju se u finalu Svetskog prvenstva.
MUNDIJAL 2026
NEVEROVATNE SCENE PRED FINALE: Španski fudbaleri pretrešeni prilikom ulaska na stadion!
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Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Shutterstock, ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Noah SEELAM / AFP / Profimedia, Niyi Fote / imago sportfotodienst / Profimedia
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Tako su čak i fudbaleri Španije bili detaljno pretrešeni prilikom ulaska na stadion.
Pripadnike obezbeđenja očigledno ne zanima ime i status.
Neverovatno, ali istinito.
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