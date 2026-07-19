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Rigorozna kontrola se sprovodi u Njujorku uoči velikog spektakla.

Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Shutterstock, ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Noah SEELAM / AFP / Profimedia, Niyi Fote / imago sportfotodienst / Profimedia

Tako su čak i fudbaleri Španije bili detaljno pretrešeni prilikom ulaska na stadion.

Pripadnike obezbeđenja očigledno ne zanima ime i status.

Neverovatno, ali istinito.

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Mesi Jamal Izvor: Kurir