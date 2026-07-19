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U jedinstvenom ambijentu Kalemegdanske tvrđave, u okviru Belgrade Football Festivala, ljubitelji fudbala pratiće na velikom LED ekranu veliko finale FIFA Svetskog prvenstva 2026 između Argentine i Španije.

Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

 - Posle mesec dana vrhunskog fudbala, spektakularnih golova i nezaboravnih utakmica, ostala su još dva tima u borbi za najvredniji trofej svetskog fudbala. Tokom prethodnih 39 dana, Belgrade Football Festival postao je omiljeno mesto okupljanja ljubitelja fudbala i dobre zabave. Hiljade posetilaca uživale su u vrhunskoj atmosferi, DJ nastupima, pub kvizovima, brojnim aktivacijama i sadržajima za sve generacije - kazu organizatori.

Svi ljubitelji fudbala moći će da prate finale na velikim ekranima. Ulaz je besplatan.

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