U jedinstvenom ambijentu Kalemegdanske tvrđave , u okviru Belgrade Football Festivala, ljubitelji fudbala pratiće na velikom LED ekranu veliko finale FIFA Svetskog prvenstva 2026 između Argentine i Španije.

- Posle mesec dana vrhunskog fudbala, spektakularnih golova i nezaboravnih utakmica, ostala su još dva tima u borbi za najvredniji trofej svetskog fudbala. Tokom prethodnih 39 dana, Belgrade Football Festival postao je omiljeno mesto okupljanja ljubitelja fudbala i dobre zabave. Hiljade posetilaca uživale su u vrhunskoj atmosferi, DJ nastupima, pub kvizovima, brojnim aktivacijama i sadržajima za sve generacije - kazu organizatori.