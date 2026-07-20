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 Legendarni fudbaler Vejn Runi nije birao reči u opisu doživljaja half-tajm šoua tokom finala Svetskog prvenstva.

Nešto slično Superboulu, viđeno je u poluvremenu utakmice Španija - Argentina. Nastupili su Madona, Šakira, Džastin Biber, Burna Boy, bili su tu i Mapetsi.

Šakira na poluvremenu finala Svetskog prvenstva Foto: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, Lars Baron / Getty images / Profimedia

 Mnoge je to iznerviralo, pa i bivšeg reprezentativca Engleske, koji smatra da to nije potrebno fudbalu.

"Biću iskren, omiljeni deo mi je bio kada se završilo".

Runi je potom dodao.

"Zaista volim sve ove izvođače, ali mislim da je ovo bilo sr**e. Stvarno to mislim, ponavljam, stvarno ih sve volim, ali je ovo bilo previše ravno"

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Lionel Mesi plakao posle finala Izvor: Arena Sport