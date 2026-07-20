Vejnu Runiju se nikako nije dopao nastup Madone i Šakire u poluvremenu finala Mundijala
FIFA WC 2026
LEGENDA FUDBALA IZVREĐALA MADONU I ŠAKIRU: Nije mu se dopao half-tajm šou
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Legendarni fudbaler Vejn Runi nije birao reči u opisu doživljaja half-tajm šoua tokom finala Svetskog prvenstva.
Nešto slično Superboulu, viđeno je u poluvremenu utakmice Španija - Argentina. Nastupili su Madona, Šakira, Džastin Biber, Burna Boy, bili su tu i Mapetsi.
Šakira na poluvremenu finala Svetskog prvenstva Foto: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, Lars Baron / Getty images / Profimedia
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Mnoge je to iznerviralo, pa i bivšeg reprezentativca Engleske, koji smatra da to nije potrebno fudbalu.
"Biću iskren, omiljeni deo mi je bio kada se završilo".
Runi je potom dodao.
"Zaista volim sve ove izvođače, ali mislim da je ovo bilo sr**e. Stvarno to mislim, ponavljam, stvarno ih sve volim, ali je ovo bilo previše ravno"
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