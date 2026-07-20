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 Fudbalska reprezentacija Argentine nije uputila nijedan šut u regularnom delu finalne utakmice Svetskog prvenstva!

Podatak koji šokira!

Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

 Španija je u regularnom delu uputila čak 15 udaraca ka golu rivala, od toga 10 u okvir gola. Sreća po Argentince, pa su imali Dibua Martinesa na golu.

Španija je do kraja utakmice uputila 20 šuteva ka golu Argentine, od toga 12 u okvir gola, dok je Argentina prvi šut upisala tek u 122. minutu.

Zaista, neverovatna sramota Lionela Mesija i napadača reprezentacije Argentine u finalu Svetskog prvenstva.

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Lionel Mesi plakao posle finala Izvor: Arena Sport