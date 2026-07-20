LIONEL MESI ZAPLAKAO POSLE FINALA: Slavnog Argentinca slomile emocije na ceremoniji dodele priznanja
Po završetku finalne utakmice Svetskog prvenstva u kojoj je Španija savladala Argentinu sa 1:0, organizovana je ceremonija dodele trofeja.
Nju je obeležial emotivna scena kada je Lionel Mesi zaplakao. Po svemu sudeći, ovo je njegov oproštaj od Svetskih prvenstava, možda i od reprezentacije.
Trofej je na stadion Metlajf u Nju Džersiju uneo Serhio Ramos.
Potom su na teren izašli predsednik SAD Donald Tramp i predsednik FIFA Đani Infantino.
Prvo su priznanja primile sudije meča predvođene Slovencem Slavkom Vinčićem.
Potom su na red došle pojedinačne nagrade.
Najbolji mladi igrač Svetskog prvenstva je Pau Kubarsi, španski reprezentativac.
Zlatnu rukavicu za najboljeg golmana dobio je Unaj Simon, golman Španije.
Rodri iz Španije je najbolji igrač turnira, odnosno osvajač Zlatne lopte. Mnogi su mislili da će to biti Lionel Mesi.
Potom su igrači Argentine primili srebrne medalje, a Lionel Mesi je zaplakao.
Ovo je po svemu sudeći bio oproštaj Mesija od Svetskih prvenstava.
Na kraju su Tramp i Infantino dodelili zlatne medalje i pehar reprezentaciji Španije.