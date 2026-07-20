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Po završetku finalne utakmice Svetskog prvenstva u kojoj je Španija savladala Argentinu sa 1:0, organizovana je ceremonija dodele trofeja.

Nju je obeležial emotivna scena kada je Lionel Mesi zaplakao. Po svemu sudeći, ovo je njegov oproštaj od Svetskih prvenstava, možda i od reprezentacije.

Trofej je na stadion Metlajf u Nju Džersiju uneo Serhio Ramos.

Ceremonija dodela pehara - Mundijal 2026 Foto: Printskrin

 Potom su na teren izašli predsednik SAD Donald Tramp i predsednik FIFA Đani Infantino.

Prvo su priznanja primile sudije meča predvođene Slovencem Slavkom Vinčićem.

Mundijal 2026, Slavko Vinčić
Mundijal 2026, Slavko Vinčić Foto: Printskrin

Potom su na red došle pojedinačne nagrade.

Najbolji mladi igrač Svetskog prvenstva je Pau Kubarsi, španski reprezentativac.

Mundijal 2026, Pau Kubarsi
Mundijal 2026, Pau Kubarsi Foto: Printskrin

Zlatnu rukavicu za najboljeg golmana dobio je Unaj Simon, golman Španije.

Mundijal 2026, Unaj Simon
Mundijal 2026, Unaj Simon Foto: Printskrin

Rodri iz Španije je najbolji igrač turnira, odnosno osvajač Zlatne lopte. Mnogi su mislili da će to biti Lionel Mesi.

Mundijal 2026, Rodri
Mundijal 2026, Rodri Foto: Printskrin

 Potom su igrači Argentine primili srebrne medalje, a Lionel Mesi je zaplakao.

Mundijal 2026, Lionel Mesi
Mundijal 2026, Lionel Mesi Foto: Printskrin

 Ovo je po svemu sudeći bio oproštaj Mesija od Svetskih prvenstava.

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Lionel Mesi plakao posle finala Izvor: Arena Sport

Na kraju su Tramp i Infantino dodelili zlatne medalje i pehar reprezentaciji Španije.

Mundijal 2026, Španija
Mundijal 2026, Španija Foto: Printskrin

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Lionel Mesi plakao posle finala Izvor: Arena Sport