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Po završetku finalne utakmice 23. Svetskog prvenstva između Španije i Argentine, usledila je svečana ceremonija dodele pojedinačnih i ekipnih nagrada.

Sve nagrade otišle su u Španiji, a uručivali su ih predsednik SAD Donald Tramp i predsednik FIFA Đani Infantino.

1/16 Vidi galeriju Ceremonija dodele pehara i medalja na Mundijalu Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Printskrin

Prvo su priznanja primile sudije meča predvođene Slovencem Slavkom Vinčićem.

Mundijal 2026, Slavko Vinčić Foto: Printskrin

Potom su na red došle pojedinačne nagrade.

Najbolji mladi igrač Svetskog prvenstva je Pau Kubarsi, španski reprezentativac.

Mundijal 2026, Pau Kubarsi Foto: Printskrin

Zlatnu rukavicu za najboljeg golmana dobio je Unaj Simon, golman Španije.

Mundijal 2026, Unaj Simon Foto: Printskrin

Rodri iz Španije je najbolji igrač turnira, odnosno osvajač Zlatne lopte. Mnogi su mislili da će to biti Lionel Mesi.

Mundijal 2026, Rodri Foto: Printskrin

Potom su igrači Argentine primili srebrne medalje, a Lionel Mesi je zaplakao.

Na kraju su Tramp i Infantino dodelili zlatne medalje i pehar reprezentaciji Španije.