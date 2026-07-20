TRAMP I INFANTINO DODELILI PEHAR ŠAMPIONIMA: Rodri osvojio Zlatnu loptu, sva priznanja idu u Španiju
Po završetku finalne utakmice 23. Svetskog prvenstva između Španije i Argentine, usledila je svečana ceremonija dodele pojedinačnih i ekipnih nagrada.
Sve nagrade otišle su u Španiji, a uručivali su ih predsednik SAD Donald Tramp i predsednik FIFA Đani Infantino.
Prvo su priznanja primile sudije meča predvođene Slovencem Slavkom Vinčićem.
Potom su na red došle pojedinačne nagrade.
Najbolji mladi igrač Svetskog prvenstva je Pau Kubarsi, španski reprezentativac.
Zlatnu rukavicu za najboljeg golmana dobio je Unaj Simon, golman Španije.
Rodri iz Španije je najbolji igrač turnira, odnosno osvajač Zlatne lopte. Mnogi su mislili da će to biti Lionel Mesi.
Potom su igrači Argentine primili srebrne medalje, a Lionel Mesi je zaplakao.
Na kraju su Tramp i Infantino dodelili zlatne medalje i pehar reprezentaciji Španije.