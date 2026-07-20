Slušaj vest

Po završetku finalne utakmice 23. Svetskog prvenstva između Španije i Argentine, usledila je svečana ceremonija dodele pojedinačnih i ekipnih nagrada.

Sve nagrade otišle su u Španiji, a uručivali su ih predsednik SAD Donald Tramp i predsednik FIFA Đani Infantino.

Ceremonija dodele pehara i medalja na Mundijalu Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Printskrin

 Prvo su priznanja primile sudije meča predvođene Slovencem Slavkom Vinčićem.

Mundijal 2026, Slavko Vinčić
Mundijal 2026, Slavko Vinčić Foto: Printskrin

Potom su na red došle pojedinačne nagrade.

Najbolji mladi igrač Svetskog prvenstva je Pau Kubarsi, španski reprezentativac.

Mundijal 2026, Pau Kubarsi
Mundijal 2026, Pau Kubarsi Foto: Printskrin

Zlatnu rukavicu za najboljeg golmana dobio je Unaj Simon, golman Španije.

Mundijal 2026, Unaj Simon
Mundijal 2026, Unaj Simon Foto: Printskrin

Rodri iz Španije je najbolji igrač turnira, odnosno osvajač Zlatne lopte. Mnogi su mislili da će to biti Lionel Mesi.

Mundijal 2026, Rodri
Mundijal 2026, Rodri Foto: Printskrin

Potom su igrači Argentine primili srebrne medalje, a Lionel Mesi je zaplakao.

Na kraju su Tramp i Infantino dodelili zlatne medalje i pehar reprezentaciji Španije.

Ne propustiteFIFA WC 2026LIONEL MESI ZAPLAKAO POSLE FINALA: Slavnog Argentinca slomile emocije na ceremoniji dodele priznanja
Mundijal 2026, Lionel Mesi
FIFA WC 2026GOL VREDAN SVETSKOG ZLATA! Ovako je Feran Tores doneo Španiji titulu prvaka
Mundijal 2026, Španija, Argentina, Feran Tores
FIFA WC 2026SVI BRUJE O STAJLINZIMA MADONE I ŠAKIRE! Njihove fotke sa finala Mundijala izazvale lavinu komentara (FOTO)
Madona
FIFA WC 2026ŠPANIJI NEMA RAVNOG NA PLANETI ZEMLJI! Crvena furija dominirala u finalu protiv Argentine kao niko nikada i golom Toresa drugi put postala šampion sveta
Mundijal 2026, Španija

01:13
Lionel Mesi plakao posle finala Izvor: Arena Sport