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 Predsednik SAD Donald Tramp ukrao je šou fudbalerima Španije koji su proslavljali titulu šampiona sveta.

Španija je savladala Argentinu u Nju Džersiju sa 1:0 i drugi put u istoriji postala najbolja na planeti.

Donald Tramp na ceremoniji dodele pehara Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia, Evrim Aydin / AFP / Profimedia, Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

 Po završetku finala, na terenu stadiona "Metlajf" postavljeno je pobedničko postolje.

Tramp je, uz Đanija Infantina, predsednika FIFA, dobio tu čast da preda fudbalsku "boginju", odnosno pehar kapitenu Španije Rodriju.

Prema protokolu, Tramp i Infantino su posle rukovanja sa Rodrijem trebali da napuste pobedničko postolje, ali je prvi čovek Amerike ostao na pozornici i pozirao fotoreporterima.

Infantino mu je više puta prišao i pozvao ga da napuste binu kako bi novi svetski šampioni mogli nesmetano da proslave titulu.

Tramp to ipak nije odmah učinio i ostao je na pozornici tokom većeg dela slavlja španske reprezentacije.

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Donald Tramp upropastio dodelu prvaka sveta Izvor: RTS