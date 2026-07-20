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Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente rekao je da je njegova ekipa mogla ranije da reši finalnu utakmicu Svetskog prvenstva protiv Argentine i da je ponosan na svoje igrače zbog velikog trijumfa na turniru u SAD, Kanadi i Meksiku.

1/15 Vidi galeriju Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

"Mislim da je utakmica trebalo da bude rešena mnogo ranije. Dibuove (golman Argentine Emilijano Martines) sjajne odbrane sprečile su nas da pobedimo ranije, ali ovo je finale Svetskog prvenstva i čak i kada na kraju ostanete sa desetoricom igrača, morate da istrpite i izdržite", rekao je De la Fuente za sajt Međunarodne fudbalske federacije.

Fudbalska reprezentacija Španije osvojila je šampionsku titulu na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku, pošto je u finalu u Nju Džersiju posle produžetaka pobedila branioca titule Argentinu 1:0.

Jedini gol postigao je Feran Tores u 106. minutu. Španija je postigla gol posle 20. šuta i bila je bolja tokom čitavog meča.

"Posebno sam ponosan na ovu generaciju fudbalera koja je odrasla uz ovu ideju, unapredila je i pokazala nam šta znači biti grupa, porodica. To su igrači izuzetnog talenta. Za mene je bila čast da ih pratim na ovom putovanju. Veoma sam emotivan kada se osvrnem na sve što smo prošli", naveo je selektor.

Španija je istovremeno evropski i svetski šampion.

"Mnogo smo razgovarali sa igračima. Osvojili smo sve i to je predivno. Ova generacija fudbalera predstavlja ponos Španije. Zajedno smo jači", dodao je De la Fuente.

To je druga titula svetskog šampiona za Španiju, posle 2010. godine.

Španija je postala prva zemlja u istoriji koja je istovremeno svetski šampion u muškoj i ženskoj konkurenciji.