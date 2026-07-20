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Selektor fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Skaloni rekao je da je njegova ekipa dala sve od sebe u finalu Svetskog prvenstva protiv Španije i da je tužan zbog poraza, ali je priznao da je protivnik u bio bolji.

1/15 Vidi galeriju Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

"Osećam tugu, ali i svest da smo na terenu ostavili baš sve. Ima mnogo toga što bih mogao da kažem o tome kako smo stigli dovde, ali sada to nije važno. Želim beskrajno da zahvalim ovim momcima što su nam doneli još jedno finale Svetskog prvenstva i što su se borili do samog kraja. Španija je bila bolja, to je istina", rekao je Skaloni za sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

Fudbalska reprezentacija Argentine nije uspela da odbrani titulu svetskog šampiona, pošto je u finalu u Nju Džersiju posle produžetaka izgubila od Španije 0:1.

Argentina je tek u završnici drugog produžetka imala šut na gol, a primila je pogodak iz 20. šuta Španije, kada je Feran Tores zatresao mrežu u 106. minutu.

"Zauvek ću pamtiti ono što su ovi igrači uradili i koliko vredi stići ovako daleko. Tome moramo dati ogroman značaj, jer je potreban ogroman trud da se dođe dovde. Veliki smo u pobedi, a moramo biti veliki i u porazu. Danas pokazujemo da umemo da izgubimo. Izgubili smo utakmicu i prihvatamo to. Ali to ne znači da ćemo prestati da se sećamo svega što smo učinili da bismo stigli ovde", naveo je Skaloni.

Argentina je ostala na tri titule iz 1978, 1986. i 2022. godine.