U centru pažnje bio je Leandro Paredes. Fudbaler Argentine se prvo sukobio sa Mikelom Merinom i gurnuo ga na travu. Kada je Merinu u pomoć pokušao da priskoči saigrač Gavi, usledila je još žustrija reakcija Paredesa koji se okomio na mladog španskog fudbalera. Tek intervencijom saigrača, Gavi je uspeo da pobegne iz "kandži" Paredesa.