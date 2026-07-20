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Česte čarke tokom finala između Španije i Argentine pretvorile su se u otvoreni sukob i tuču po završetku utakmice.

Španija je savladala Argentinu i drugi put u istoriji postala šampion sveta.

Tuča igrača Argentine i Španije Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

 Poslednji sudijski zvižduk Slavka Vinčića kao da je bio okidač za neviđene ekscese na terenu.

U centru pažnje bio je Leandro Paredes. Fudbaler Argentine se prvo sukobio sa Mikelom Merinom i gurnuo ga na travu. Kada je Merinu u pomoć pokušao da priskoči saigrač Gavi, usledila je još žustrija reakcija Paredesa koji se okomio na mladog španskog fudbalera. Tek intervencijom saigrača, Gavi je uspeo da pobegne iz "kandži" Paredesa.

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Lionel Mesi plakao posle finala Izvor: Arena Sport