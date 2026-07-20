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Španski fudbaler Mikel Merino rekao je da je njegova ekipa uoči finala Svetskog prvenstva znala da je bolja ekipa od Argentine i da je večeras zasluženo pobedila i osvojila šampionsku titulu.

"Neverovatno. Ovo je savršen trenutak za nas. ;Mi smo zaista zlatna generacija, sa mladim igračima koji daju sve od sebe za ovu zemlju i za ove navijače. Srećom, danas smo osvojili trofej. ;Ovo je bila utakmica u kojoj je koncentracija bila presudna. Znali smo da smo bolji tim kada je u pitanju fudbal", rekao je Merino za ITV, preneo je Skaj.

Fudbalska reprezentacija Španije osvojila je šampionsku titulu na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku, pošto je u finalu u Nju Džersiju posle produžetaka pobedila branioca titule Argentinu 1:0.

Ceremonija dodele pehara i medalja na Mundijalu Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Printskrin

Jedini gol postigao je Feran Tores u 106. minutu. Španija je postigla gol posle 20. šuta i bila je bolja tokom čitavog meča.

"Teren je bio suv, bila je teška utakmica jer je Argentina izuzetno borbena ekipa i zna kako da vam oteža igru. ;Mislim da je naš tim bio izvanredan i da smo zaslužili ovu pobedu", ocenio je Merino.

"Kada igrate protiv ekipe koja se duboko brani i praktično svi igrači stoje u svom kaznenom prostoru, morate da napadate šesnaesterac sa što više igrača i istovremeno kontrolišete njihove kontre. ;Imamo veoma kvalitetne igrače koji odlično ubacuju loptu, opasni smo u kaznenom prostoru, a smo postigli gol na onaj starinski način", naveo je Merino.

Španija je osvojila drugu titulu svetskog šampiona, posle 2010. godine.

Aktuelni evropski prvak je na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku primio samo jedan gol, a golman Unaj Simon postao je rekorder svetskih prvenstava jer nije primio gol u sedam utakmica na jednom turniru.

Španija je postala prva zemlja u istoriji koja je istovremeno svetski šampion u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Beta

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