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Veliko slavlje zbog osvajanja titule prvaka sveta pretvorilo se u nezapamćenu tragediju u Španiji.

Trinaestogodišnji dečak izgubio je život nakon što se urušila fontana na kojoj su se okupili navijači slaveći istorijsku pobedu svoje reprezentacije.

Nesreća se dogodila u gradu Sijudad Rodrigo, oko 320 kilometara severozapadno od Madrida, gde su se hiljade ljudi okupile kako bi proslavile trijumf Španije nad Argentinom (1:0) u finalu Svetskog prvenstva.

Prema navodima španskih medija, veliki broj navijača popeo se na fontanu na trgu Glorijeta del Arbol Gordo, dok su drugi ulazili u njen unutrašnji deo. U jednom trenutku gornji deo konstrukcije nije izdržao težinu okupljenih ljudi, urušio se i pao na osobe koje su se nalazile ispod.

Hitne službe primile su prve pozive nešto posle ponoći, oko 00.33 časa, uz prijave da se fontana srušila i da ima više povređenih. Na lice mesta odmah su stigle ekipe Hitne pomoći, vatrogasci, policija i pripadnici Civilne garde, koji su započeli spasavanje zatrpanih i ukazivanje pomoći povređenima.

Najteže je stradao dečak od 13 godina, koji je prevezen u Dom zdravlja u Sijudad Rodrigu, ali je uprkos naporima lekara podlegao povredama. Još nekoliko osoba zadobilo je povrede različitog stepena, a zdravstvene vlasti nisu isključile mogućnost da broj povređenih bude veći.

Zbog strašne tragedije aktiviran je tim za psihološku pomoć porodicama nastradalih i očevicima, dok je Gradska uprava proglasila trodnevnu žalost u znak sećanja na poginulog dečaka.

Fotografije i snimci objavljeni u španskim medijima prikazuju desetine navijača kako stoje na vrhu fontane i mašu španskim zastavama samo nekoliko trenutaka pre nego što se konstrukcija urušila.

Španija je prethodno u finalu Svetskog prvenstva, odigranom na stadionu u Nju Džerziju, savladala Argentinu rezultatom 1:0 i osvojila naslov prvaka sveta. Dok je širom zemlje vladala euforija zbog velikog uspeha reprezentacije, slavlje u Sijudad Rodrigu zauvek će ostati upamćeno po tragediji koja je potresla čitavu Španiju.

Policija je pokrenula istragu koja treba da utvrdi da li je do urušavanja došlo isključivo zbog preopterećenja konstrukcije ili je postojao i neki drugi uzrok nesreće.